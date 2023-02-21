В Белоруссии проверили готовность территориальной обороны у границы с Латвией
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Белорусские власти 21 февраля провели проверку готовности территориальной обороны около границы с Латвией, сообщил сайт Верхнедвинского райисполкома.
"В ходе работы проверена способность органов управления территориальной обороны сформировать территориальные войска, готовность воинских частей территориальных войск выполнить задачи по предназначению", - говорится в сообщении.
В частности, проверялась система оповещения и сбора военнообязанных, предназначенных в территориальные войска.