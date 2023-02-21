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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

В Белоруссии проверили готовность территориальной обороны у границы с Латвией

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Белорусские власти 21 февраля провели проверку готовности территориальной обороны около границы с Латвией, сообщил сайт Верхнедвинского райисполкома.

"В ходе работы проверена способность органов управления территориальной обороны сформировать территориальные войска, готовность воинских частей территориальных войск выполнить задачи по предназначению", - говорится в сообщении.

В частности, проверялась система оповещения и сбора военнообязанных, предназначенных в территориальные войска.

Белоруссия Латвия Верхнедвинский райисполком Витебская область
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