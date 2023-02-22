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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Конгрессмены США проведут слушания по политике в отношении Китая

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Комитет палаты представителей по иностранным делам проведет слушания с участием высокопоставленных чиновников по политике в отношении Китая в следующий вторник, сообщил председатель комитета Майкл Маккол.

Согласно заявлению Маккола, темой заседания, которое пройдет в следующий вторник, будет "Борьба с вызовом поколений - агрессией КПК (Коммунистическая партия Китая - ИФ)".

Отмечается, что в слушаниях примет участие заместитель министра торговли США по промышленности и безопасности, который курирует ограничения на экспорт технологий в Китай.

Кроме того, участниками заседания станут высокопоставленные чиновники госдепа и других ведомств.

США Китай
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