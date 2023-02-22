МИД РФ призвал ООН не блокировать ротацию специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Москве призывают ООН не препятствовать ротации специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС), подчеркивают, что продолжение деятельности МАГАТЭ на этой атомной электростанции отвечает интересам России.

"В складывающихся обстоятельствах необходимо, чтобы департамент ООН по вопросам охраны и безопасности не блокировал, а способствовал проведению ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС и нормальному осуществлению ими своих полномочий. Никаких препятствий для этого с российской стороны не было и быть не может", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в среду.

Как подчеркнула дипломат, "продолжение мониторинговой миссии МАГАТЭ в полной мере отвечает интересам России, Агентства и всего международного сообщества".

В комментарии отмечается, что "глубокую озабоченность вызывает ситуация с ротацией представителей мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), пребывающих на постоянной основе на Запорожской АЭС (ЗАЭС) с сентября 2022 года".

"Миссия является значимым фактором стабилизации обстановки вокруг станции и важным источником независимой информации о происходящем на крупнейшем атомном объекте Европы. В течение уже длительного времени мы тесно и слаженно работаем с секретариатом МАГАТЭ над реализацией данной задачи", - подчеркнула Захарова.

Как сообщила дипломат, плановая замена находящихся на ЗАЭС специалистов МАГАТЭ должна была состояться 7 февраля. "В связи с этим со стороны Минобороны России были предоставлены требуемые гарантии безопасности при передвижении экспертов Агентства и сопровождающих их лиц из числа сотрудников секретариата ООН с объекта и на объект через линию соприкосновения с украинской стороны, осуществлены мероприятия, необходимые для обеспечения пересечения линии соприкосновения", - отметила она.

Однако, по словам Захаровой, представители департамента ООН по вопросам охраны и безопасности предложили перенести проведение ротации на 10 февраля. "Российская сторона, приняв данную информацию к сведению, вновь нотой подтвердила готовность осуществить весь комплекс мероприятий по обеспечению безопасности и сопровождению заезда международной миссии в обозначенные сроки. Однако накануне указанной даты департамент ООН по вопросам охраны и безопасности вновь сообщил о переносе сроков и стал выдвигать дополнительные требования о необходимости разминирования территорий в районе линии соприкосновения и изменении маршрута следования", - говорится в комментарии Захаровой.

Согласно комментарию, "Минобороны России в очередной раз в письменной форме гарантировало безопасный заезд миссии по уже апробированному и неоднократно использовавшемуся маршруту, однако в запланированную дату - 18 февраля - ротация не состоялась и была отложена ооновцами на неопределенное время, о чем российская сторона была уведомлена, причем опять без объяснения причин".

"Таким образом, в период с 7 по 18 февраля департамент ООН по вопросам охраны и безопасности трижды без каких-либо внятных объяснений срывал ротацию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС. Новые даты назначались за два-три дня, хотя обеспечение гарантированного безопасного заезда международных экспертов требовало значительное время для комплексной подготовки с нашей стороны", - подчеркнула официальный представитель российского МИД.

При этом она отметила, что "никакой уточняющей информации о причинах изменения маршрута следования миссии не предоставлялось".

Кроме того, по словам Захаровой, "предложенный ооновцами альтернативный маршрут является небезопасным, и передвижение по нему было сопряжено с серьезными рисками для жизни и здоровья сотрудников международной организации".

"Минобороны России в своей ноте департаменту ООН по вопросам охраны и безопасности от 18 февраля выразило свое непонимание и крайнюю тревогу занятой данным департаментом позицией, препятствующей пребыванию специалистов МАГАТЭ на станции", - сообщила Захарова.

Она заявила, что российская сторона считает наиболее безопасным проезд специалистов через пункт пропуска "Васильевка".

"Подчеркнуто также, что наилучшие условия безопасности заезда на ЗАЭС можно обеспечить при следовании на данный объект с российской территории без пересечения линии соприкосновения", - говорится в комментарии Захаровой.

"Если замена специалистов МАГАТЭ не будет осуществлена и в этот раз, то будем считать действия департамента ООН по вопросам охраны и безопасности целенаправленной акцией по преднамеренному препятствованию работе миссии Агентства на ЗАЭС. Это играет на руку киевскому режиму, что подтверждается провокационным заявлением МИД Украины от 19 февраля о том, что якобы именно Россия блокирует проведение ротации", - заявила официальный представитель российского МИД.