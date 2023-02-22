В Казахстане утвержден список профессий для упрощенного получения ВНЖ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Министерство труда и соцзащиты населения Казахстана своим приказом утвердило перечень востребованных профессий в науке, медицине, промышленности и IT. Иностранцы с этими профессиями смогут получить вид на жительство в республике в упрощенном порядке, сообщила пресс-служба ведомства.

В списке 21 профессия. Это нейрохирург, гематолог, онколог, неонатолог, эндокринолог, инженер-исследователь по технологии неорганических веществ, инженер-исследователь по технологии органических веществ, инженер-технолог фармации, инженер-исследователь по подготовке полезных ископаемых, инженер авиационный, инженер по аппаратно-программному обеспечению космической системы, инженер по внедрению новой техники и технологии, инженер по лазерному оборудованию, инженер-исследователь по технологии производства целлюлозы, бумаги, полиграфии и волокна, инженер-медицинский радиохимик, инженер-медицинский физик, классификатор текстильного сырья, бактериолог, архитектор ИТ-инфраструктуры, архитектор программного обеспечения и мастер производственного обучения (инженерия и инженерное дело).

"Иностранцы, обладающие востребованными профессиями, могут оформить в органах внутренних дел вид на жительство в упрощенном порядке без подтверждения своей платежеспособности", - уточняется в пресс-релизе.

Вид на жительство будет выдаваться со сроком действия на 10 лет либо на срок действия паспорта иностранца

Приказ вступит в силу 28 февраля 2023 года.