Столтенберг допустил вступление Украины в НАТО в долгосрочной перспективе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Украина может стать членом Североатлантического альянса, но это не произойдет в ближайшем будущем, заявил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Союзники по НАТО договорились, что Украина станет членом нашего альянса, но в то же время это долгосрочная перспектива", - сказал Столтенберг в Хельсинки на пресс-подходе с финским премьером Санной Марин.

По его словам, сейчас первостепенной задачей является оказание поддержки Украине.

Столтенберг прибыл в Финляндию для участия в Северном саммите (SAMAK).

Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября прошлого года сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.