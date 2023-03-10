Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

TikTok на фоне мер правительства США нанял связанную с Белым домом консалтинговую фирму

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Приложение TikTok на фоне законодательной активности в отношении соцсети в США наняло ведущую консалтинговую фирму SKDK, связанную с администрацией президента Джо Байдена, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из собеседников издания, TikTok нанял компанию в последние несколько месяцев.

Отмечается, что консалтинговая фирма по связям с общественностью и политике оказывает коммуникационную поддержку соцсети.

Politico подчеркивает, что SKDK считается компанией, тесно связанной с высокопоставленными демократами в Вашингтоне.

Так, партнер-основатель компании Анита Данн вернулась в Белый дом в мае прошлого года, где она является старшим советником.

В миреЕврокомиссия приостановит использование TikTok на своих мобильных устройствахЕврокомиссия приостановит использование TikTok на своих мобильных устройствахЧитать подробнее

Среди других бывших сотрудников SKDK в администрации Байдена - заместители директоров по коммуникациям Белого дома Кейт Бернер и Херби Зискенд, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх и пресс-секретарь Министерства внутренних дел Тайлер Черри.

Издание добавляет, что в попытках смягчить действия федерального правительства против TikTok, китайский владелец приложения компания ByteDance потратила более $13 млн на лоббирование с 2019 года.

В частности, были наняты несколько десятков лоббистов, включая бывшего лидера большинства в сенате Трента Лотта и Джона Бро-старшего, а также бывших членов палаты представителей Джеффа Денхэма и Барта Гордона, которые в настоящее время работают в K&L Gates.

В конце прошлого года Конгресс США одобрил законопроект, запрещающий использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства.

В феврале администрация президента США предоставила всем федеральным агентствам 30 дней на то, чтобы удалить TikTok со всех правительственных устройств.

В свою очередь, законодатели США планируют рассмотреть законопроект, который позволит президенту США вовсе запретить TikTok в стране.

В целом тринадцать штатов США уже приняли меры против TikTok, который принадлежит компании ByteDance, базирующейся в Китае.

По мнению американских властей, приложение TikTok может использоваться правительством Китая для сбора данных пользователей США.

США TikTok
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 10 марта

Си Цзиньпин переизбран председателем КНР

Израильские силовики проводят операцию в городе палестинца, устроившего стрельбу в Тель-Авиве

Израильские силовики проводят операцию в городе палестинца, устроившего стрельбу в Тель-Авиве

Минимум шесть человек погибли во время стрельбы в Гамбурге

Минимум шесть человек погибли во время стрельбы в Гамбурге

Столтенберг вновь заявил, что пора принять в НАТО Финляндию и Швецию

Столтенберг вновь заявил, что пора принять в НАТО Финляндию и Швецию

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией британских спутников OneWeb

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией британских спутников OneWeb

Митингующие в Тбилиси требуют отставки правительства

Митингующие в Тбилиси требуют отставки правительства

Белый дом запрашивает $842 млрд на оборону в бюджете на 2024 финансовый год

США призывают крупнейших трейдеров без опаски торговать российской нефтью

Минэкономразвития РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Грузию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });