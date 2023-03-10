TikTok на фоне мер правительства США нанял связанную с Белым домом консалтинговую фирму

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Приложение TikTok на фоне законодательной активности в отношении соцсети в США наняло ведущую консалтинговую фирму SKDK, связанную с администрацией президента Джо Байдена, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из собеседников издания, TikTok нанял компанию в последние несколько месяцев.

Отмечается, что консалтинговая фирма по связям с общественностью и политике оказывает коммуникационную поддержку соцсети.

Politico подчеркивает, что SKDK считается компанией, тесно связанной с высокопоставленными демократами в Вашингтоне.

Так, партнер-основатель компании Анита Данн вернулась в Белый дом в мае прошлого года, где она является старшим советником.

Среди других бывших сотрудников SKDK в администрации Байдена - заместители директоров по коммуникациям Белого дома Кейт Бернер и Херби Зискенд, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх и пресс-секретарь Министерства внутренних дел Тайлер Черри.

Издание добавляет, что в попытках смягчить действия федерального правительства против TikTok, китайский владелец приложения компания ByteDance потратила более $13 млн на лоббирование с 2019 года.

В частности, были наняты несколько десятков лоббистов, включая бывшего лидера большинства в сенате Трента Лотта и Джона Бро-старшего, а также бывших членов палаты представителей Джеффа Денхэма и Барта Гордона, которые в настоящее время работают в K&L Gates.

В конце прошлого года Конгресс США одобрил законопроект, запрещающий использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства.

В феврале администрация президента США предоставила всем федеральным агентствам 30 дней на то, чтобы удалить TikTok со всех правительственных устройств.

В свою очередь, законодатели США планируют рассмотреть законопроект, который позволит президенту США вовсе запретить TikTok в стране.

В целом тринадцать штатов США уже приняли меры против TikTok, который принадлежит компании ByteDance, базирующейся в Китае.

По мнению американских властей, приложение TikTok может использоваться правительством Китая для сбора данных пользователей США.