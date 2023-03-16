Премьер Великобритании проинформировал Зеленского о военной помощи Украине

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и проинформировал его о ходе поставок британской военной помощи, говорится в заявлении, распространенном в четверг на Даунинг-стрит.

"Сунак... проинформировал Зеленского по вопросу поставок дополнительной военной помощи от Великобритании", - говорится в заявлении.

Британский премьер также сообщил Зеленскому о своих дискуссиях с партнерами из Франции, США и Австралии, состоявшимися в последнее время, и заявил, что Британия продолжает тесное сотрудничество с союзниками, чтобы гарантировать получение Украиной того вооружения, в котором она нуждается.