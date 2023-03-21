Полиция Капитолия не выявила планов проведения демонстраций среди сторонников Трампа

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Полиция Капитолия США в преддверии возможного предъявления обвинения экс-президенту США Дональду Трампу не отслеживает никаких угроз, сообщает CNN со ссылкой на оценку отдела разведки и межведомственной координации полиции.

"Хотя отдел разведки и межведомственной координации выявил реакции, которые включают призывы к протестам, массовому гражданскому неповиновению, насилию и нападкам на правоохранительные органы, причастные к возможному аресту бывшего президента, в настоящее время не отслеживается никаких прямых или заслуживающих доверия угроз Капитолию США", - говорится в оценке.

Отмечается, что, хотя некоторые пользователи социальных сетей "распространяли призывы к демонстрациям" в Вашингтоне (округ Колумбия), департамент "не выявил каких-либо подтвержденных планов проведения демонстраций в городе или на территории Капитолия США".

Тем не менее издание Politico со ссылкой на два осведомленных источника сообщило, что полиция Капитолия готовится к возможным протестам. По их словам, начиная с утра вторника, уровень безопасности будет повышен.

Собеседники издания отметили, что, по мнению полицейской разведки, больше протестов произойдет вокруг резиденции Трампа в Мар-а-Лаго и в Нью-Йорке, а не у Капитолия.

"Любые протесты или возможное насилие, скорее всего, будут направлены против министерства юстиции, ФБР и окружной прокуратуры Манхэттена", - говорится в оценке.

Согласно ей, также ожидаются протесты в поддержку обвинительного заключения, что может увеличить "вероятность конфронтации протестующих".

Тем временем представитель округа Колумбия заявил телеканалу, что официальные лица в Вашингтоне готовятся к демонстрациям, которые могут вспыхнуть.

По словам чиновника, координационный орган под названием Объединенный информационный центр, в который входят 12 местных агентств, будет создан во вторник на случай вынесения обвинительного приговора.

Однако пока, по словам собеседника CNN, нет никаких признаков того, что будут демонстрации с применением насилия. По его данным, столичное полицейское управление не получало заявлений о разрешении на демонстрацию.

Как сообщает телеканал, агентство внутренней безопасности и управления по чрезвычайным ситуациям Вашингтона (округ Колумбия) также отслеживало онлайн-переписку после призыва Трампа к протестам.

"Мы не наблюдаем крупномасштабной мобилизации со стороны известных групп, которые совершают насилие в округе Колумбия", - заявил CNN директор агентства Кристофер Родригес.

Ранее сообщалось о предположениях Трампа, что в ближайшие дни его могут арестовать. По его словам, прокурор окружного суда Манхэттена Элвин Брагг готовится выдвинуть против него обвинение в рамках "дела Сторми Дэниелс".

Хотя обвинительное заключение может быть вынесено уже на этой неделе, более вероятно, что любая потенциальная явка Трампа в суд состоится не ранее следующей недели, заявил CNN высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов.

Источник, близкий к юридической команде Трампа, сообщил телеканалу, что у них нет никаких данных относительно сроков потенциального предъявления обвинения, кроме того, что окружной прокурор сообщил им, что во вторник ничего не ожидается.

Мэрия Нью-Йорка, где заседало Большое жюри, расследующее дело Трампа, заявила, что "в настоящее время городу нет достоверных угроз". Мэр Эрик Адамс находится в постоянном контакте с комиссаром полиции Нью-Йорка по "всем вопросам общественной безопасности", сообщили в мэрии.

В январе 2018 года газета Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс и заплатил ей $130 тысяч за молчание. Актриса подала в суд на Трампа и его адвоката Майкла Коэна, получив в ответ обвинение во лжи. Впоследствии отношения Коэна и Трампа испортились, и адвокат начала сотрудничать с прокуратурой.