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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

В Москве заявили, что РФ признает Тайвань неотъемлемой частью КНР

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Россия по-прежнему привержена принципу "одного Китая", Тайвань является неотъемлемой частью КНР, отмечается в совместном заявлении, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином по итогам переговоров в Москве.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, подчеркивается, что стороны выступают против вмешательства внешних сил во внутренние дела.

"Российская сторона подтверждает приверженность принципу "одного Китая", признает, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, твердо поддерживает действия китайской стороны по защите своего государственного суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении.

Китай Тайвань Владимир Путин Си Цзиньпин
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