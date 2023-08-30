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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:06

Песков сообщил об обсуждении с Пекином обмена визитами на разных уровнях

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Еще рано говорить о возможности поездки президента Владимира Путина в Китай, однако в настоящий момент прорабатывается плотный график обмена визитами между Россией и Китаем, в том числе на высшем уровне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Его спросили, поедет ли Путин в Китай на форум "Один пояс - один путь".

"Пока преждевременно об этом сообщать", - ответил Песков.

"Действительно, между Россией и Китаем прорабатывается достаточно плотный график обмена визитами на разных уровнях, в том числе и на высшем уровне. В установленные сроки будем информировать вас о таких поездках", - сказал он.

Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву в марте. В июле СМИ сообщили, что в Пекине готовятся к визиту президента России в октябре 2023 года для участия в третьем форуме "Один пояс - один путь". Песков тогда сказал, что визит Путина в Китай находится в повестке, но его сроки будут определены позднее.

Дмитрий Песков Китай Си Цзиньпин Владимир Путин
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