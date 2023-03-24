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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

Представитель РФ при ООН сообщил о визовых ограничениях США для российских дипломатов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Представитель России Сергей Леонидченко на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что ситуация с американскими визами для сотрудников постпредства РФ при ООН деградирует, уже 37 сотрудников российского постпредства при ООН ожидают продления виз, средний срок ожидания составляет пять месяцев.

"Ситуация с визами деградирует. (...) В целом теперь уже 37 сотрудников российского Постпредства и 49 членов их семей ожидают продления виз. Средний срок ожидания продолжает расти и составляет почти 5 месяцев. Де-факто такие сотрудники лишены возможности выезжать на Родину даже по серьезным гуманитарным обстоятельствам. (...) Не выправляется ситуация с визовой дискриминацией граждан Российской Федерации, прошедших конкурс на замещение вакансий в Секретариате ООН или уже работающих в нем. Есть особо вопиющие случаи, когда руководители подразделений Секретариата годами не могут получить визу, все это время не имея возможности полноценно выполнять свои обязанности", - подчеркнул в своем выступлении, текст которого опубликован на сайте постпредства РФ при ООН, российский дипломат.

США ввели новые ограничения на свободу передвижения сотрудников постпредства и служащих секретариата ООН из числа российских граждан.

"Уведомительный порядок поездок за пределы т.н. "25-мильной зоны" был произвольно изменен на разрешительный. Более того, с декабря прошлого года абсолютно всем нашим сотрудникам отказывают в любых поездках за пределы этой зоны без объяснения причин. Фактически это уже не разрешительный, а запретительный порядок. В целом ограничения на передвижение применяются США к представительствам не всех, а лишь некоторых государств. Налицо вопиющая дискриминация" - подчеркнул российский дипломат.

Сергей Леонидченко Россия США ООН
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