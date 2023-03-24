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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

США нанесли авиаудары по объектам Корпуса стражей исламской революции в Сирии

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - США в четверг вечером нанесли удары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) на востоке Сирии, в ответ на атаку беспилотника на базу коалиции, сообщил Пентагон.

"По указанию президента Байдена, я уполномочил силы Центрального командования США нанести вечером высокоточные авиаудары на востоке Сирии по объектам, используемым группами, связанными с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР)", - цитируются в сообщении слова главы Пентагона Ллойда Остина.

Он почеркнул: "Авиаудары были нанесены в ответ на сегодняшнюю атаку, а также на серию недавних атак против сил коалиции в Сирии группами, связанными с КСИР.

В заявлении американского оборонного ведомства уточняется, что в четверг беспилотник атаковал объект технического обслуживания на базе Коалиции в провинции Хасака на северо-востоке Сирии, погиб один военнослужащий, еще шесть человек получили ранения.

Отмечается, что по данным американского разведывательного сообщества, БПЛА имел иранское происхождение.

США Сирия
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