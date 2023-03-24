Штат Юта запретит детям без спроса пользоваться соцсетями по ночам

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Губернатор штата Юта Спенсер Кокс подписал два закона, которые ограничивают возможности несовершеннолетних использовать соцсети, сообщает АР. Республиканцы в парламенте штата считают, что эти законы позволят оградить детей от интернет-зависимости и защитить от нацеленной на них рекламы.

Законы запрещают лицам в возрасте до 18 лет использовать соцсети с 22:30 до 6:30 утра без разрешения родителей, обязывают администраторов соцсетей давать родителям доступ к аккаунтам их детей и проверять возраст у всех без исключения пользователей. Завести аккаунт подросток также сможет только с согласия родителей. Данные о несовершеннолетних пользователях должны будут исключены из выдачи поиска. Также в них прописаны правила для желающих судиться с соцсетями из-за вреда, нанесенного детям. В частности, бремя доказательства причиненного ущерба таких истцов будет снято, а владельцы соцсетей, наоборот, должны будут доказывать суду безопасность своих площадок.

Законы должны вступить в силу в марте 2024 года. Они были подписаны 23 марта, в этот же день гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу почти шесть часов отвечал на вопросы американских конгрессменов о вредоносном контенте на площадке компании, о методах защиты данных и модерирования контента, о возможном шпионаже TikTok за журналистами и передаче информации Пекину, отмечает АР.

Агентство напоминает, что в США уже некоторое время политики высказывают опасения в связи с неограниченной работой соцсетей, утечками данных, в том числе о детях и возможным вредом психическому здоровью, который соцсети могут нанести. Законопроекты, аналогичные принятым в Юте, продвигают республиканцы в парламентах Арканзаса, Техаса, Огайо и Луизианы, а Калифорния в 2022 году приняла закон о запрете соцсетям создавать профайлы несовершеннолетних пользователей и использовать их персональные данные.

На федеральном уровне такие инициативы пока не продвигаются, хотя уже действует закон, который запрещает соцсетям использовать данные детей до 13 лет. Из-за этого закона соцсети формально запрещают регистрироваться пользователям моложе этого возраста.

Противники принятия законов о соцсетях в Юте указывают, что эти меры ограничивают права несовершеннолетних, закрывают от них часть информации, а требование подтвердить возраст или получить разрешение родителей и для этого подтвердить родство документами, дает соцсетям даже больше персональных данных, чем они могли бы в принципе получить.

По мнению критиков, на которых ссылается NBC News, власти Юты зашли слишком далеко, и эффект от принятия новых законов распространится за пределы штата.

"Соцсети не могут вычислить, кто постоянно живет в Юте, а кто - нет", - приводит телеканал слова Ари Кона из исследовательской организации TechFreedom. В частности, невозможно отличить жителей Юты от гостей штата и тех, кто находится рядом и пользуется мобильным интернетом, полагает он.

"Единственный для платформ способ соблюсти все требования - устанавливать возраст каждого пользователя, - отметил Кон. - И в этом проблема таких законов на уровне штатов. В сущности, это контроль интернета, затрагивающий всех".

По словам эксперта, проверка возраста - существенный риск с точки зрения безопасности и свободы слова в интернете. "Если проверять возраст каждого, не будет онлайн-анонимности в соцсетях", - заметил он.