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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:09

Глава МАГАТЭ пообещал продолжить усилия по защите ЗАЭС и ее персонала

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Международное агентство по атомной энергии намерено продолжить работу по обеспечению защиты Запорожской АЭС, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе визита на станцию.

Военная операция на Украине

"Мы будем продолжать работать, чтобы защитить станцию и, конечно, персонал", - ответил он на обращение одного из сотрудников ЗАЭС.

Делегация МАГАТЭ из 18 человек, которую возглавляет Гросси, прибыла на ЗАЭС 29 марта днем. Она намерена оценить обстановку в сфере ядерной безопасности и обеспечить регулярную ротацию специалистов агентства на станции. В "Росэнергоатоме", структура которого является оператором станции, считают, что визит продлится около семи часов, и не ждут от него кардинальных последствий.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Сейчас работают два из них, но в режиме горячего останова - только на подачу тепла. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Она находится под контролем российских военных с 28 февраля 2022 года. С тех пор объекты станции были объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и перешли в собственность российского государства.

Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси уже посещала ЗАЭС 1 сентября 2022 года. После этого на станции остаются несколько специалистов агентства, которые периодически меняются. Последняя ротация состоялась 2 марта после трех неудачных попыток.

Недавно Гросси сказал, что создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС уже не обсуждается из-за невозможности контроля за ней. Вопрос о создании демилитаризованной зоны у ЗАЭС обсуждался с августа 2022 года, Москва последовательно отвергала такие предложения.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси Росэнергоатом Запорожская АЭС
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Делегация МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

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