Трампа обвинили в том числе в уголовном преступлении

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Обвинительное заключении большого жюри присяжных Манхэттена в отношении экс-президента США Дональда Трампа содержит среди прочего обвинение в уголовном преступлении, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

Информагенство отмечает, что во вторник, когда Трамп должен явиться в суд в Нью-Йорке, у него снимут отпечатки пальцев и сфотографируют его в анфас и профиль - так называемая фотография под арестом. Однако бывшему главе Белого дома не наденут наручники, так как он находится под охраной Секретной службы.

Ранее сообщалось, что Трампу было предъявлено более 30 обвинений в рамках "дела Сторми Дениелз". Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал от 45-го американского президента явиться в суд для дачи показаний.

Трамп назвал обвинения в свой адрес "политическим преследованием" и "вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории".

"Итак, наше движение и наша партия - единые и сильные - сначала победят Элвина Брэгга, а затем мы победим Джо Байдена, и мы собираемся вышвырнуть всех до единого из этих нечестных демократов с поста президента, чтобы мы могли снова сделать Америку великой!" - добавил он.

Ряд видных республиканцев выступили против судебного разбирательства в отношении экс-президента и обвинили Брэгга в превышении полномочий по политическим мотивам.

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти написал в твиттере, что прокурор "использовал священную систему правосудия в качестве оружия против (...) Трампа".

Губернатор Флориды Рон Десантис - возможный кандидат от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года - написал в той же соцсети, что Брэгг "расширяет рамки закона, нацеливаясь на политического оппонента".

Член нижней палаты Конгресса, республиканка Марджори Тейлор Грин потребовала объявить импичмент нынешнему американскому лидеру Джо Байдену.

В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

Перевод денег актрисе прокуратуру Манхэттена не интересует, обе стороны официально согласовали эту операцию, поэтому незаконной она не считается. Надзорное ведомство считает, что переводом Трамп мог нарушить американское законодательство о финансировании предвыборных кампаний.