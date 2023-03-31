Прокурор потребовал явки Трампа в суд для дачи показаний

Республиканцы обвиняют прокурора в превышении полномочий и вмешательстве в выборы

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал от бывшего президента США Дональда Трампа явиться в суд для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения в рамках "дела Сторми Дэниелс", сообщают СМИ.

CNN публикует заявление представителя Брэгга, в котором говорится, что офис прокурора связался с адвокатом Трампа, чтобы "согласовать его явку" для предъявления обвинения.

"Указания будут даны, когда будет выбрана дата предъявления обвинения", - уточняется в заявлении.

Телеканал со ссылкой на адвоката экс-президента Джо Такопину пишет, что Трамп, вероятно, на следующей неделе будет вынужден предстать перед судом для предъявления ему обвинений.

В то же время ряд видных республиканцев выступили против судебного разбирательства в отношении экс-главы Белого дома и обвинили Брэгга в превышении полномочий по политическим мотивам.

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти написал в своем твиттере, что прокурор "использовал священную систему правосудия в качестве оружия против (...) Трампа".

"Элвин Брэгг нанес непоправимый ущерб нашей стране в попытке вмешаться в наши президентские выборы", - отметил политик и пообещал, что нижняя палата Конгресса США привлечет прокурора к ответственности за "его беспрецедентное злоупотребление властью".

Губернатор Флориды Рон Десантис, который является возможным кандидатом на пост президента от Республиканской партии на выборах 2024 года, написал в твиттере, что Брэгг "расширяет рамки закона, нацеливаясь на политического оппонента".

"Превращение правовой системы в оружие для продвижения политической повестки дня переворачивает верховенство закона с ног на голову", - сказал Де Сантис, добавив, что "это не по-американски".

Член палаты представителей республиканка Марджори Тейлор Грин потребовала объявить импичмент президенту Джо Байдену.

"Объявить импичмент Байдену (...). Теперь, когда перчатки сняты, надо привлекать к ответственности за любые преступления. Хватит этой чуши с охотой на ведьм", - заявила она в твиттере, напомнив, что за Байденом числится ряд подозрительных дел, требующих расследования.

Адвокат Трампа Крис Кисе назвал обвинительное заключение в отношении бывшего президента Трампа "самой низкой точкой в истории нашей системы уголовного правосудия".

Он подчеркнул: "Полное отсутствие правовой основы в сочетании с политически целенаправленным характером судебного преследования должно вселить страх в каждого гражданина этой страны, независимо от их взглядов на президента Трампа".

Как сообщалось, сам Трамп назвал обвинения, которые были выдвинуты против него по "делу Сторми Дэниелс", "политическим преследованием".

"Это политическое преследование и вмешательство в выборы на самом высоком уровне в истории", - цитируют Трампа американские СМИ.

По его словам, прокурор Брэгг, вместо того, чтобы "остановить беспрецедентную волну преступности, захлестнувшую Нью-Йорк", выполняет "грязную работу Джо Байдена".

"Я верю, что эта охота на ведьм обернется серьезными неприятными последствиями для Джо Байдена", - заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что коллегия присяжных в Нью-Йорке, рассматривающая "дело Сторми Дэниелс", проголосовала за предъявление обвинений Трампу.

В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.