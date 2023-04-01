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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Главе Еврокомиссии предложили возглавить НАТО в октябре

Главе Еврокомиссии предложили возглавить НАТО в октябре
Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Несколько государств-членов НАТО предложили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в 2023 году возглавить НАТО после ухода нынешнего генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, сообщило британское издание The Sun со ссылкой на дипломатический источник.

Срок полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО истек еще в 2022 году, однако из-за украинского кризиса был продлен до конца сентября 2023 года.

Сам Столтенберг не намерен добиваться еще одного продления срока пребывания во главе Североатлантического альянса, хотя такие призывы звучали, сообщило в феврале германские агентство ДПА со ссылкой на официального представителя НАТО Оану Лунгеску.

Срок пребывания фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии истекает только в 2024 году. Как пишет The Sun, "Лондон, скорее всего, наложит вето на ее кандидатуру, сославшись на ее плохой послужной список во главе Минобороны Германии".

Кроме того, британский министр обороны Бен Уоллес также претендует на то, чтобы стать первым генеральным секретарем НАТО от Великобритании за последние 20 лет, отмечает газета.

Официальные выборы генсека НАТО не предусмотрены, его назначают на основе консенсуса всех 30 стран-членов альянса.

НАТО Урсула фон дер Ляйен Йенс Столтенберг
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