Полиция Нью-Йорка готова отреагировать на протесты в связи с предъявлением обвинений Трампу

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Департамент полиции Нью-Йорка заявляет, что его сотрудники готовы отреагировать на протесты, которые могут начаться во вторник из-за появления экс-президента США Дональда Трампа в суде в рамках "дела Сторми Дэниелс".

"Полиция Нью-Йорка ежегодно обеспечивает безопасное проведение тысяч мероприятий (...) в Нью-Йорке", - цитирует издание the Hill официального представителя полиции.

"Офицеры приведены в состояние боевой готовности, и департамент по-прежнему готов реагировать по мере необходимости и обеспечит каждому возможность мирно осуществлять свои права", - отметил он.

Пресс-секретарь добавил, что "в настоящее время нет достоверных сведений об угрозах Нью-Йорку".

На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что в Нью-Йорке коллегия присяжных проголосовала за предъявление обвинений Трампу по "делу Сторми Дэниелс".

По данным телеканала CNN, бывшему президенту США предъявлено более 30 обвинений, в том числе касающихся мошеннических действий в бизнесе.

В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

Из публикаций СМИ стало известно, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал явки экс-главы Белого дома для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения.

Трамп ранее призвал своих сторонников протестовать и "вернуть нашу нацию", если ему предъявят обвинения.

Ряд видных республиканцев выступили против судебного разбирательства в отношении экс-главы Белого дома и обвинили Брэгга в превышении полномочий по политическим мотивам.

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти написал в своем твиттере, что прокурор "использовал священную систему правосудия в качестве оружия против (...) Трампа".

Член нижней палаты Конгресса республиканка Марджори Тейлор Грин потребовала объявить импичмент президенту Джо Байдену.

"Объявить импичмент Байдену (...). Теперь, когда перчатки сняты, надо привлекать к ответственности за любые преступления. Хватит этой чуши с охотой на ведьм", - заявила она в твиттере, напомнив, что за главой Белого дома числится ряд подозрительных дел, требующих расследования.

Она также заявила, что присоединится к Нью-Йоркскому клубу молодых республиканцев для "мирного протеста" во вторник.

Ожидается, что после своей явки в суд во вторник Трамп вечером того же дня выступит из своего поместья во Флориде Мар-а-Лаго.