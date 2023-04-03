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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Спикер парламента Армении выступил против быстрой ратификации Римского статута МУС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Спикер парламента Армении Ален Симонян высказался против быстрой ратификации Ереваном Римского статута Международного уголовного суда, заявив, что сегодня этот шаг был бы неправильным по отношению к России.

"По моему мнению, Армения не имеет необходимости в быстрой ратификации Римского статута. Знаете, это вовсе не положительный шаг в отношении России, смысл которого и коэффициент полезного действия я не понимаю", - сказал Симонян в интервью онлайн-ТВ "Первый информационный".

"Понятно, что мы не довольны реакцией со стороны России (по поводу возможной ратификации Римского статута - ИФ), есть множество вопросов, которые мы должны обсудить, но, по моему субъективному мнению, сегодня делать такой шаг считаю неправильным", - отметил он.

"Мы всегда проявляли себя как союзник России и не делали специальных каких-то шагов против России. И не Армения должна взять на себя этот груз и заниматься этим (решением МУС в отношении президента России - ИФ). Это абсурд. Мы всегда проявляли себя как союзник, были правильными в наших отношениях с Россией, что также сегодня позволяет нам критиковать некоторую позицию и действия России, которые для нас, по крайней мере, непонятны", - сказал спикер.

По его словам, пока возможная ратификация парламентом Римского статута не обсуждалась.

24 марта Конституционный суд Армении признал соответствующим Основному закону обязательства, закрепленные в Римском статуте Международного уголовного суда. Правительство Армении в конце 2022 года обратилось в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции Римского статута. Теперь документ должен быть ратифицирован парламентом республики. Римский статут был подписан Арменией в 1998 году.

1 апреля вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил госинформагентству "Арменпресс", что Ереван может подписать с Москвой соглашение, чтобы Римский статут Международного уголовного суда не наносил ущерба стратегическим отношениям между двумя странами.

Он отметил также, что процесс ратификации Арменией Римского статута - "это отклик Еревана на случаи агрессии Азербайджана в отношении суверенных территорий Армении, в частности, на военные действия, совершенные азербайджанскими военнослужащими во время сентябрьской агрессии".

Ален Симонян Армения МУС Римский статут
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