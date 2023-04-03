Наместник Киево-Печерской лавры призвал хранить верность канонической Церкви

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Митрополит Павел, наместник Киево-Печерской лавры, помещенный в минувшую субботу под домашний арест, обратился к монахам лавры и всем православным Украины с призывом оставаться верными канонической Церкви, несмотря на происходящие гонения на нее.

"Братья и сестры, держитесь святой канонической Церкви, Его Блаженства Блаженнейшего митрополита Онуфрия", - сказал митрополит в видеообращении на русском языке, распространенном в понедельник. Наместник поблагодарил всех за молитвы и призвал продолжать приходить на стояние в лавру.

Он отметил, что несмотря на заточение, не падает духом, и обратился к монахам лавры с просьбой не идти против совести.

Отдельно митрополит Павел обратился к тем, кто сейчас совершает нападки на монахов и прихожан лавры. "Не делайте того, за что потом вам будет стыдно", - сказал он.

Как сообщалось, 1 апреля Шевченковский суд Киева избрал митрополиту Павлу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком два месяца с ношением электронного браслета, а также запретил посещать богослужения в лавре. Архиерею вменяется разжигание межрелигиозной розни и "оправдание вооруженной агрессии РФ".