В Волынской области Украины запретили УПЦ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Волынского областного совета единогласно приняли решение о запрете деятельности Украинской православной церкви на территории региона, сообщили во вторник украинские СМИ.

Они также рекомендовали органам местного самоуправления расторгнуть договоры аренды земельных участков, на которых расположены храмы УПЦ.

Волынская область расположена на северо-западе Украины, ее административный центр - город Луцк. В ведении УПЦ на территории региона находятся Зимненский женский монастырь и несколько сотен приходов.

Ранее деятельность УПЦ была запрещена решением властей в Хмельницкой области, во Львовской и Ивано-Франковской областях у канонической церкви отобрали все храмы.