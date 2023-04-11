Лидер КНДР призвал сделать военное сдерживание более "практичным и наступательным"

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе VI расширенного заседания центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи призвал сделать военное сдерживание более "практичным и наступательным", сообщает ЦТАК.

Отмечается, что участники расширенного заседания в свете того, что "агрессивная военная политика и действия империалистов США и южнокорейских марионеток приобретают угрожающий характер" обсудили важные военные вопросы, связанные с повышением обороноспособности страны и подготовкой к войне.

Ким Чен Ын подчеркнул "необходимость расширения военного сдерживания КНДР (...) на более практичный и наступательный уровень", а также эффективного применения сил сдерживания в качестве меры "для более строгого контроля и управления постоянно ухудшающейся ситуацией с безопасностью на Корейском полуострове".

"Военные меры, обсужденные на VI расширенном заседании ЦВК ТПК восьмого созыва, служат историческим моментом, который (...)сделал очередной большой шаг на пути укрепления вооруженных сил для улучшения (...) обороноспособности и подавляющих наступательных сил", - уточняет ЦТАК.

Встреча состоялась на фоне усиления напряженности на полуострове после испытаний оружия Севером в знак протеста против совместных военных учений Сеула и Вашингтона. КНДР посчитала такие учения репетицией вторжения.