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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

"КазМунайГаз" заявил, что остановившие работу компании в Казахстане вернулись к производству

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Остановившие ранее работу предприятия Мангистауской области на западе Казахстана возобновили производственный процесс, сообщила во вторник пресс-служба нацкомпании "КазМунайГаз" (КМГ).

"11 апреля в 19:00 по местному времени ряд предприятий Мангистауской области остановили свою работу, в частности АО "Озенмунайгаз", ТОО "Озенмунайсервис", ТОО "Бургылау". Однако через час, в 20:00, работники указанных предприятий вышли на работу. Компании осуществляют деятельность в штатном режиме", - говорится в сообщении.

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Ранее рабочие нескольких нефтесервисных компаний записали видеообращение на имя президента Казахстана, в котором заявили, что остановят все работы, если в ближайшее время задержанных в Астане нефтяников не отпустят на свободу.

В понедельник около 150 уволенных рабочих нефтесервисной компании "БерАли Мангистау Company" из Жанаозена собрались у здания Минэнерго в Астане и потребовали трудоустроить их в "дочку" "КазМунайГаза" - компанию "ОзенМунайГаз". Они пояснили, что остались без работы из-за того, что их компания проиграла тендер. Ночь и весь день они провели на улице.

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Вечером во вторник полиция задержала более сотни протестующих. Им грозит арест до 15 суток либо штраф за несанкционированный митинг.

По данным ряда казахстанских СМИ и очевидцев, в настоящее время на площади в Жанаозене (Мангистауская область, на западе Казахстана) собрались около 2 тысяч человек, которые требуют освобождения задержанных в Астане нефтяников.

Казахстан КазМунайГаз
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