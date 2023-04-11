Задержанных в Астане нефтяников доставят обратно в Мангистау

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Задержанные в Астане нефтяники будут отпущены и возвращены обратно в Мангистаускую область (на западе Казахстана), сообщил во вторник один из лидеров протестующих Жолмурат Улыкпанов.

На видео, распространенном пресс-службой правительства Казахстана, Улыкпанов из полицейского участка сообщает, что было принято решение отпустить всех задержанных. Их оправят на родину поездом в течение суток.

По его словам, достигнута договоренность, что в дальнейшем в Мангистау в составе комиссии будет решаться вопрос об их трудоустройстве с представителями нацкомпании "Казмунайгаз" (КМГ).

Улыкпанов поблагодарил всех, кто поддержал задержанных, и призвал не совершать противоправных действий, разойтись по домам.

В понедельник около 150 уволенных рабочих нефтесервисной компании "БерАли Мангистау Company" из Жанаозена собрались у здания Минэнерго в Астане и потребовали трудоустроить их в "дочку" "КазМунайГаза" - компанию "ОзенМунайГаз". Они пояснили, что остались без работы из-за того, что их компания проиграла тендер. Ночь и весь день они провели на улице.

Вечером во вторник полиция задержала более сотни протестующих. Ранее в департаменте полиции Астаны сообщили, что задержанным грозит арест до 15 суток либо штраф за несанкционированный митинг.

По данным ряда казахстанских СМИ и очевидцев, во вторник вечером на площади в Жанаозене (Мангистауская область, на западе Казахстана) собрались около 2 тысяч человек, которые требовали освобождения задержанных в Астане нефтяников.