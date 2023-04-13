Обвинивший Трампа прокурор получил письмо с белым порошком и угрозами

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, обвинивший бывшего президента США Дональда Трампа, получил очередное письмо с белым порошком и угрозами в свой адрес, сообщают американские СМИ.

По данным телеканала NBC News, в конверт с порошком были вложены фотографии Брэгга и Трампа, а также письмо с угрозами. Дополнительная информация о содержании письма или отправителе не разглашается.

Тем временем издание The Hill со ссылкой на представителя окружного прокурора сообщает, что проверка Департамента полиции Нью-Йорка установила, что порошок в письме не представляет опасности.

Отмечается, что в прошлом месяце Брэгг уже получал письмо с белым порошком, который правоохранительные органы позже сочли неопасным.

Прокурор Манхэттена подвергся критике со стороны Трампа и его сторонников за обвинение по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора. Экс-глава Белого дома виновным себя не признал.

Трамп стал первым в истории США бывшим главой государства, который подвергся уголовному преследованию.

В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

Экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы.