Суд по "делу Сторми Дэниелс" против Трампа начнется в марте 2024 года

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Судебное разбирательство по делу против экс-президента США Дональда Трампа о фальсификации деловых документов начнется в конце марта 2024 года, сообщает телеканал CNN.

"Судья Хуан Мерчан назначил дату начала судебного разбирательства по уголовному делу против экс-президента Дональда Трампа на 25 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

Во время заседания во вторник судья также "зачитал Трампу судебный приказ о том, что он может или не может публично говорить о деле, какие полученные в ходе подготовки к судебному заседанию доказательства могут быть раскрыты", опубликованы в соцсетях или переданы СМИ, отмечает телеканал.

Кроме того, по словам судьи, он "определенно не намерен препятствовать Трампу вести предвыборную кампанию".

"Он может защищать себя от обвинений. Он может делать практически все, что угодно, если это не нарушает конкретных условий, определенных судом. Нарушение приказа может привести к санкциям", - сказал Мерчан.

Трамп принимал участие в слушании по видеосвязи.

Телеканал отмечает, что разбирательство по делу экс-президента придется на период президентских праймериз.

Ранее в апреле прокурор Манхэттена Элвин Брэгг предъявил Трампу в рамках "дела Сторми Дэниелс" обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора.

Трамп стал первым в истории США бывшим главой государства, который подвергся уголовному преследованию. Политик и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы.

В ноябре 2022 года Трамп подал документы для регистрации кандидатом на президентских выборах 2024 года. Кроме него от Республиканской партии намерены баллотироваться экс-постпред США при ООН Никки Хейли, губернатор штата Арканзас Эйса Хатчинсон, бизнесмены Перри Джонсон, Вивек Рамасвами, Райан Бинкли, радиоведущий Ларри Элдер и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт. Губернатор штата Флорида Рон Десантис, как ожидается, официально объявит о вступлении в борьбу за пост президента в среду.