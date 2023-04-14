В Пекине заверили, что Китай не будет поставлять оружие сторонам конфликта на Украине

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Китай не будет продавать вооружения какой-либо стороне, вовлеченной в ситуацию вокруг Украины, и будет следить за экспортом товаров двойного назначения, заявил в пятницу глава МИД КНР Цинь Ган на пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.

"Китай не будет передавать оружие сторонам конфликта и, в соответствии с нормами и законами, будет регулировать экспорт товаров двойного назначения", - приводит его слова Associated Press.

В свою очередь Бербок подчеркнула, что Китай как постоянный член СБ ООН имеет особую ответственность в деле урегулирования ситуации вокруг Украины. При этом Цинь Ган сказал, что Китай желает оказать содействие в поисках мирного пути решения этой проблемы. В то же время, по его словам, "без признания интересов в сфере безопасности какой-либо конкретной стороны кризисы и конфликты неизбежны".

Также Бербок затронула тему Тайваня, заявив, что конфликт в районе Тайванского пролива стал бы глобальной катастрофой. Она пояснила, что Берлин по-прежнему придерживается "принципа одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване; однако ФРГ беспокоит ситуация в регионе.

Цинь Ган отметил, что проблема Тайваня является внутренним делом Китая, не терпящим внешнего вмешательства.

Ранее президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляли, что признаков передачи Китаем России летального вооружения не зафиксировано.