Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

В Пекине заверили, что Китай не будет поставлять оружие сторонам конфликта на Украине

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Китай не будет продавать вооружения какой-либо стороне, вовлеченной в ситуацию вокруг Украины, и будет следить за экспортом товаров двойного назначения, заявил в пятницу глава МИД КНР Цинь Ган на пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.

"Китай не будет передавать оружие сторонам конфликта и, в соответствии с нормами и законами, будет регулировать экспорт товаров двойного назначения", - приводит его слова Associated Press.

В свою очередь Бербок подчеркнула, что Китай как постоянный член СБ ООН имеет особую ответственность в деле урегулирования ситуации вокруг Украины. При этом Цинь Ган сказал, что Китай желает оказать содействие в поисках мирного пути решения этой проблемы. В то же время, по его словам, "без признания интересов в сфере безопасности какой-либо конкретной стороны кризисы и конфликты неизбежны".

Также Бербок затронула тему Тайваня, заявив, что конфликт в районе Тайванского пролива стал бы глобальной катастрофой. Она пояснила, что Берлин по-прежнему придерживается "принципа одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване; однако ФРГ беспокоит ситуация в регионе.

Цинь Ган отметил, что проблема Тайваня является внутренним делом Китая, не терпящим внешнего вмешательства.

Ранее президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляли, что признаков передачи Китаем России летального вооружения не зафиксировано.

Китай Украина Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 14 апреля

Боррель заявил, что ЕС призывает Пекин к ответственности по отношению к проблеме Тайваня

Боррель заявил, что ЕС призывает Пекин к ответственности по отношению к проблеме Тайваня

ФБР задержало подозреваемого по делу об утечке секретных данных

Что произошло за день: четверг, 13 апреля

Президент Бразилии предложил выбрать альтернативную доллару валюту для торговли внутри БРИКС

Президент Бразилии предложил выбрать альтернативную доллару валюту для торговли внутри БРИКС

Российские военные подняли МиГ-31 для сопровождения самолета ВВС Норвегии над Балтикой

ЕС добавил группу "Вагнер" еще в один санкционный список

ЕС добавил группу "Вагнер" еще в один санкционный список
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });