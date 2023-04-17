В МИД назвали вмешательством в дела России слова западных послов о приговоре Кара-Мурзе

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Высказывания послов Великобритании, США и Канады, которые были сделаны после оглашения приговора оппозиционеру и журналисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в России иноагентом), являются вмешательством во внутренние дела России, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

Позиция ведомства опубликована на сайте МИД в виде ответов Захаровой на вопросы журналистов.

По ее словам, "иначе, как попыткой оказать давление на российскую систему правосудия, эти действия назвать нельзя".

Мосгорсуд назначил Кара-Мурзе 25 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 400 тысяч рублей, признав его виновным в госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков об армии. В суд на оглашение приговора прибыли 40 дипломатов из 24 стран. После заседания дипломаты из Британии, США и Канады осудили приговор и призвали к освобождению Кара-Мурзы.