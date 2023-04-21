Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Журналист-расследователь Христо Грозев признан иноагентом

Журналист-расследователь Христо Грозев признан иноагентом
Христо Грозев
Фото: Roy Rochlin/Getty Images for Unfinished Live

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Минюст РФ присвоил статус иностранного агента проживающему за рубежом журналисту-расследователю Христо Грозеву.

Реестр иноагентов на сайте Минюста обновился вечером в пятницу.

Помимо Грозева, Минюст внес в реестр иноагентов журналистку Наталью Севец-Ермолину, гражданскую активистку Эльвиру Вихареву, автономную некоммерческую правозащитную организацию "Школа призывника", а также журналистский проект "Адвокатская улица".

По данным ведомства, Грозев "распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, а также иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ".

Ранее в пятницу стало известно, что Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал журналиста и руководителя проекта Bellingcat (признан в РФ иноагентом), гражданина Болгарии Христо Грозева, обвиняемого в РФ в организации незаконного пересечения границы.

"В отношении Грозева судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Грозеву, как уточнили в пресс-службе суда, предъявлено обвинение в организации незаконного пересечения границы РФ (часть 3 статьи 33 УК РФ - часть 1 статьи 322 УК РФ).

Ранее сообщалось, что Грозев объявлен в розыск.

Кроме того, в СМИ появлялась информация о том, что в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил РФ.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 21 апреля

Минфин предложит изъять из нацрежима отдельные направления закупок ряда госкомпаний

Источник сообщил, что под сделку "Яндекса" с Uber вводилось ограничение на покупку валюты

Энергоснабжение в Крыму восстановлено после масштабного отключения

Несколько районов Крыма обесточены из-за отключения на Балаклавской ТЭС

Японская неправительственная организация признана нежелательной в РФ

Суд в Москве заочно арестовал болгарского журналиста Христо Грозева

"Газпром" не подтвердил информацию о цене на газ для Казахстана

"Газпром" не подтвердил информацию о цене на газ для Казахстана

Общий убыток российских авиакомпаний от продаж в 2022 году составил 144 млрд рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });