Журналист-расследователь Христо Грозев признан иноагентом

Христо Грозев Фото: Roy Rochlin/Getty Images for Unfinished Live

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Минюст РФ присвоил статус иностранного агента проживающему за рубежом журналисту-расследователю Христо Грозеву.

Реестр иноагентов на сайте Минюста обновился вечером в пятницу.

Помимо Грозева, Минюст внес в реестр иноагентов журналистку Наталью Севец-Ермолину, гражданскую активистку Эльвиру Вихареву, автономную некоммерческую правозащитную организацию "Школа призывника", а также журналистский проект "Адвокатская улица".

По данным ведомства, Грозев "распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, а также иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ".

Ранее в пятницу стало известно, что Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал журналиста и руководителя проекта Bellingcat (признан в РФ иноагентом), гражданина Болгарии Христо Грозева, обвиняемого в РФ в организации незаконного пересечения границы.

"В отношении Грозева судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Грозеву, как уточнили в пресс-службе суда, предъявлено обвинение в организации незаконного пересечения границы РФ (часть 3 статьи 33 УК РФ - часть 1 статьи 322 УК РФ).

Ранее сообщалось, что Грозев объявлен в розыск.

Кроме того, в СМИ появлялась информация о том, что в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил РФ.