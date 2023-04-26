Военные Белоруссии детально изучили применение тактических спецбоеприпасов "Искандера"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что белорусские военные в ходе обучения в РФ детально изучили применение тактических специальных боеприпасов ракетного комплекса "Искандер-М".

"На одном из полигонов Южного военного округа с 3 апреля проходили обучение расчеты отдельного ракетного дивизиона, оснащенного оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М", Вооруженных сил Белоруссии", - сообщили в ведомстве в среду.

"Личный состав расчетов детально изучил вопросы содержания и применения тактических специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер-М", - отметили в Минобороны РФ.

Там сообщили, что особое внимание при обучении уделялось совершенствованию практических навыков в подготовке ракетного комплекса к применению, тренировке в его развертывании, а также проведению учебно-боевых пусков.

"В ходе обучения военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии проявили максимум старания и показали отличные результаты, тем самым подтвердили высокий уровень готовности к выполнению задач по предназначению", - сообщили российские военные.

19 декабря 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

По официальной информации, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", госкорпорация "Ростех"). Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

В марте президент России Владимир Путин сообщил о договоренности с Лукашенко по поводу размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. В интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия 24", ВГТРК) Путин сообщил, что Россия передала Белоруссии ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем тактического ядерного оружия.

Согласно открытым данным, специальными тактическими называются боеприпасы для комплекса "Искандер-М" с ядерной боевой частью.