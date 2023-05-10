Грузовой корабль "Тяньчжоу-6" стартовал к китайской орбитальной станции

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-6" с продовольствием и оборудованием на борту стартовал к национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун", трансляцию запуска ведёт Центральное телевидение Китая (CCTV).

Запуск был осуществлён с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-7" с космодрома Вэньчан в 21:22 по пекинскому времени (16:22 по московскому).

Китайский "грузовик" способен доставить на станцию около 7,4 тонн полезной нагрузки, в том числе топливо, припасы и средства гигиены для действующего экипажа, различные герметизированные грузы, крупногабаритную полезную нагрузку для внекорабельной деятельности, а также платформы для проведения экспериментов.

В 2022 году главный конструктор грузовых кораблей "Тяньчжоу" Китайской академии аэрокосмических технологий (CAST) Бай Миншэн сообщил, что новая партия "грузовиков" "Тяньчжоу-6" - "Тяньчжоу-11" будет модернизирована по сравнению с предыдущей серией кораблей ("Тяньчжоу-1" - "Тяньчжоу-5").

Специалисты усовершенствовали системы корабля, а также увеличили грузоподъёмность аппарата за счёт переработки конструкции его грузового отсека.

Планируется, что вместо ныне действующей схемы, при которой к станции для снабжения экипажей в год летает по два грузовых корабля, Китай будет отправлять по три корабля на два года работы орбитальной лаборатории. По мнению Бая Миншэна, это поможет сэкономить значительные средства.

В настоящий момент на станции работает экипаж миссии "Шэньчжоу-15", в который входят три человека - Фэй Цзюньлун (командир корабля), Дэн Цинмин и Чжан Лу. Они прибыли на "Тяньгун" в ноябре прошлого года и проведут на ней в общей сложности полгода.

Строительство орбитальной лаборатории "Тяньгун" началось в апреле 2021 года с выведения на орбиту базового модуля станции "Тяньхэ".

В 2022 году к нему по обеим сторонам были пристыкованы два лабораторных модуля - "Мэньтянь" и "Вэньтянь", которые используются для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости. О начале полноценной эксплуатации и окончании строительства станции было объявлено в конце прошлого года.

Общий вес станции "Тяньгун", которая находится на высоте 400 км, составляет около 90 тонн. Она в пять раз меньше Международной космической станции и способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.