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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

В Тбилиси разрешат полеты в Грузию только неподсанкционным авиакомпаниям РФ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Официальный Тбилиси заявляет, что разрешение на полеты в Грузию получат только те российские авиакомпании, которые не находятся под санкциями.

Об этом заявила журналистам в среду заместитель министра экономики Мариам Квривишвили, комментируя заявления России о возможности возобновления полетов в Тбилиси.

Она также отметила, что по причине вводимых ограничений сегодняшние решения российских властей не отразятся негативно на взаимоотношениях между Грузией и Евросоюзом. Квривишвили подчеркнула, что "Грузия останется верной прозападному и проевропейскому курсу".

В Минэкономики также заявили, что пока не получали от Москвы запрос на возобновление авиасообщения.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии запрета на воздушные перевозки из России на территорию Грузии. Согласно документу, признается утратившим силу указ президента РФ от 21 июня 2019 года под № 287 "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий", который вводил временный запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки, в том числе коммерческие, граждан с территории РФ на территорию Грузии.

Представитель Минтранса РФ сообщил "Интерфаксу", что российские авиакомпании будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по 7 раз в неделю.

До приостановки авиасообщения из РФ в Грузию летали "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Red Wings, "ЮТэйр", "Победа". В направлении России рейсы выполняли Georgian Airways и MyWay Airlines.

РФ Грузия
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