Отпущенный под залог экс-премьер Пакистана Хан вышел на свободу

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Экс-премьер Пакистана Имран Хан, которого ранее в пятницу суд согласился отпустить под залог, вечером после многочасового ожидания вышел на свободу, сообщает пакистанский портал Dawn.

"Верховный суд Исламабада заявил, что Имран Хан покинул здание суда", - сообщает портал. Бывшего премьера сопровождали сотрудники сил безопасности, его личная охрана, а также члены и сторонники партии "Движение за справедливость", лидером которой он является. Перед тем, как политик покинул здание, его машину проверили саперы.

Из автомобиля Хан записал видео, в котором сообщил, что ему не давали покинуть здание суда в течение трех часов под предлогом того, что "снаружи было слишком опасно". При этом экс-премьер заявил, что, когда он все же вышел из суда, то ничего опасного не заметил.

В другом ролике, также снятом в суде, Хан призвал сторонников быть готовыми к протестам.

"Они похитили меня и держат здесь насильно. Я хочу обратиться ко всему народу и сказать, что это их злой умысел, они снова хотят что-то сделать, и вся нация должна быть готова", - сказал он.

Журналисты портала отмечают, что пока Хан находился в суде, рядом со зданием были слышны выстрелы.

Ранее в пятницу судебная коллегия Верховного суда Исламбада постановила освободить Хана под залог по делу о нанесении ущерба бюджету страны.

По версии следствия, Хан и его ближайшие сторонники основали совместный фонд для создания университета "Аль-Кадир", из-за чего бюджету страны был нанесен ущерб на сумму около $170 млн.

Накануне Верховный суд Пакистана вынес решение о незаконности задержания Хана. В постановлении указано, что политику должны незамедлительно вернуть свободу.

Бывшего премьера Пакистана задержали 9 мая в зале суда Исламбада в связи с делом "Аль-Кадир" по подозрению в совершении "преступлений, связанных с коррупцией". Позднее суд вынес решение о заключении Хана под стражу на восемь дней. В стране после этого начались массовые протесты, стражи порядка задержали более 2 тыс. человек.

Против Хана возбудили ряд уголовных дел. В частности, его подозревают в том, что он получал подарки от иностранных лидеров и заработал на этом в общей сложности около $630 тыс.

В марте после столкновений между полицейскими и сторонниками Хана полиция завела уголовное дело в отношении экс-премьера, которого обвинили в терроризме.