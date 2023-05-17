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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

В ЛНР артиллериста ВСУ приговорили к 20 годам лишения свободы

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд Луганской народной республики приговорил артиллериста ВСУ Павла Смилко к 20 годам колонии строгого режима за убийство мирного жителя и другие преступления против населения Донбасса, сообщили в Главной военной прокуратуре региона.

Наводчик 100-миллиметрового противотанкового орудия Рапира признан виновным в умышленном подрыве чужого имущества, убийстве, совершенном общеопасным способом, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.

Суд установил, что в марте 2022 года, находясь в лесополосе вблизи Попасной, Смилко "по приказу командира противотанковой пушки с целью устрашения и уничтожения мирного населения произвел обстрелы жилого квартала". В результате этого погиб 31-летний мирный житель, нанесен ущерб конструкциям четырех жилых домов, а также повреждено имущество мирных граждан, отметили в прокуратуре.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Донбасс Попасная ВСУ Павел Смилко
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