Ротация инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС перенесена по инициативе Украины

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Плановый заезд новой группы специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре перенесен по инициативе украинской стороны, сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Ротация специалистов должна была состояться сегодня. По инициативе Украины перенесли на завтра", - сказал Карчаа.

Несколько специалистов МАГАТЭ дежурят на ЗАЭС с 1 сентября прошлого года. Примерно раз в месяц они меняются. Предыдущая ротация состоялась 27 апреля, когда заехали представители Австралии и Словакии.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Пять реакторов находятся в холодном режиме, один в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").