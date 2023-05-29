Киргизия и Узбекистан утвердили документы по демаркации границы

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Киргизия и Узбекистан на переговорах в Самарканде утвердили нормативно-правовые и технические документы по демаркации совместной границы, сообщила пресс-служба киргизского правительства.

Переговоры провели правительственные делегации. В ходе переговоров состоялись встречи рабочих групп и первое заседание совместной демаркационной комиссии.

"На встрече обсуждены результаты совместных полевых обследований на отдельных участках киргизско-узбекской границы. По итогам заседания совместной демаркационной комиссии стороны утвердили нормативно-правовые и технические документы, подписаны соответствующие протоколы", - отметили в пресс-службе.

В ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Бишкек 27 января сторонами был подписан протокол об обмене ратификационными грамотами договора об отдельных участках узбекско-киргизской госграницы. Таким образом, Киргизия и Узбекистан завершили процесс делимитации границы и приступили к процессу демаркации.