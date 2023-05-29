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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Глава МАГАТЭ во вторник изложит в СБ ООН идеи по укреплению безопасности на ЗАЭС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 30 мая изложит в Совете Безопасности ООН конкретные идеи по укреплению ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Завтра генеральный директор МАГАТЭ господин Рафаэль Мариано Гросси проинформирует СБ ООН о ситуации на ЗАЭС. Ожидается, что он изложит конкретные идеи по укреплению ядерной и физической безопасности на этой АЭС. Мы ценим усилия господина Гросси", - написал Ульянов в понедельник в телеграм-канале.

МАГАТЭ ЗАЭС Рафаэль Гросси
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