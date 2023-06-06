Конгрессмены инициируют разбирательство в отношении ФБР из-за документа о Байдене

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В комитете палаты представителей США по надзору сообщили, что начнут разбирательство о неуважении к Конгрессу в отношении директора ФБР Кристофера Рэя за отказ передать документ, в котором говорится о предполагаемом вовлечении президента Джо Байдена в его бытность вице-президентом в "криминальную коррупционную схему".

"На брифинге ФБР снова отказалось передать незасекреченную запись комитету палаты представителей по надзору, и теперь мы инициируем разбирательство по делу о неуважении к требованиям Конгресса", - говорится в заявлении председателя комитета республиканца Джеймса Комера, опубликованном на сайте комитета.

Он отметил, что "Конгресс должен продолжить расследование" и "обеспечить привлечение федерального правительства к ответственности".

"Американцы потеряли веру в способность ФБР беспристрастно защищать закон и требуют ответов, прозрачности и ответственности", - подчеркивается в документе.

"Конфиденциальный источник, предоставивший информацию о причастности Байдена, занимавшего на тот момент пост вице-президента, к преступной коррупционной схеме, является надежным и заслуживающим доверия информатором, которого ФБР использовало в течение многих лет", - добавил конгрессмен.

Ранее в июне Комер сообщил о наличии у ФБР документа о возможных коррупционных связях Байдена.

"В ходе нашего разговора директор ФБР Кристофер Рэй подтвердил существование документа FD-1023, в котором утверждается, что Байден, тогда занимавший пост вице-президента, был вовлечен в криминальную коррупционную схему, связанную с иностранным гражданином", - говорилось в заявлении конгрессмена.

По его словам, глава спецслужбы "не взял на себя обязательство предоставить документы", запрошенные комитетом палаты представителей, но при этом предложил конгрессменам оформить разрешение для "личного ознакомления с документами в штаб-квартире ФБР". Комер пообещал начать разбирательство о неуважении к требованиям Конгресса.

В мае телеканал Fox News со ссылкой на комитет палаты представителей США по надзору сообщил, что члены семьи Байдена получили миллионы долларов от граждан и компаний иностранных государства и, возможно, пытались скрыть это.

Согласно подготовленному комитетом документу, семья политика и их партнеры учредили более 20 компаний и получили свыше $10 млн из иностранных источников в период, когда Байден занимал пост вице-президента США. В частности, деньги в Соединенные Штаты переводили юридические лица из Китая и Румынии.

По словам Комера, полученная информация также предполагает, что члены семьи Байдена пытались "оказать влияние и использовать бизнес-схемы", предположительно, чтобы "скрыть источник и общий объем средств, полученных от иностранных компаний".

Он указал, что созданные родственниками Байдена компании базировались, главным образом, в Делавэре и Вашингтоне. В их учреждении помогли бизнес-партнеры Хантера Байдена, сына главы Белого дома.

Цель расследования комитета - выяснить, использовал ли Байден во время своего вице-президентства служебное положение для получения доходов из-за рубежа, и если да, то нарушил ли он при этом закон.

В Белом доме раскритиковали расследование палаты представителей, назвав его "очередной политической уловкой".

Байден занимал пост вице-президента США в период с 2009 по 2017 год