Группа сенаторов потребовала назначить спецпрокурора для расследования в отношении Байдена

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Три сенатора-республиканца призвали генпрокурора США Меррика Гарланда назначить специального прокурора для расследования в отношении президента Джо Байдена и его семьи, сообщает NBC News.

"Мы настоятельно призываем вас назначить специального прокурора для расследования любых правонарушений президента Байдена и его семьи в их деловых отношениях", - цитирует телеканал письмо сенаторов Марши Блэкберн, Майка Брауна и Джеймса Вэнса.

Законодатели уточнили, что речь идет о возможном получении взятки Байденом в его бытность вице-президентом.

"ФБР препятствовало надзору Конгресса за этим вопросом, отказавшись выполнить повестку в суд от комитета палаты представителей по надзору", - отметили они.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на комитет палаты представителей США по надзору и подотчетности сообщал, что члены семьи президента США получили миллионы долларов от граждан и компаний иностранных государств и, возможно, пытались скрыть это.

Согласно документу, подготовленному этим комитетом, семья политика и их партнеры учредили более 20 компаний и получили свыше $10 млн из иностранных источников в период, когда Байден занимал пост вице-президента США.

Цель расследования комитета - выяснить, использовал ли Байден во время своего вице-президентства служебное положение для получения доходов из-за рубежа, и если да, то нарушил ли при этом закон.

В Белом доме раскритиковали расследование палаты представителей, назвав его "очередной политической уловкой".

Тем временем сенатор Вэнс также заявил, что введет процессуальные ограничения в отношении кандидатов в министерство юстиции Гарланда в ответ на судебное преследование экс-президента США Дональда Трампа.

"Я объявил сегодня, что буду задерживать утверждение всех кандидатов министерства юстиции, которых Меррик Гарланд будет использовать (...) не для беспристрастного соблюдения закона, что является его обязанностью, а явно для преследования своих политических оппонентов", - заявил Вэнс в видео, опубликованном в твиттер.

"Я думаю, что мы должны приостановить работу этого министерства до тех пор, пока Меррик Гарланд не пообещает выполнять свою работу и прекратить преследовать своих политических оппонентов", - добавил он.

Как сообщалось, Трамп во вторник не признал себя виновным по 37 пунктам обвинения в рамках дела о незаконном хранении секретных документов.

"Мы определенно заявляем о невиновности", - приводят американские СМИ слова адвоката Трампа Тодда Бланша.

В августе 2022 года агенты ФБР обыскали имение Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Ряд СМИ писали, что обыск, предположительно, связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента. В списке документов, найденных агентами ФБР в поместье, среди прочего значились "совершенно секретные" и "конфиденциальные".

Впоследствии прокуратура предъявила Трампу обвинение по 37 пунктам в рамках дела о незаконном хранении секретных документов. Также его подозревают в препятствовании расследованию и даче ложных показаний. Экс-президент, в свою очередь, назвал обвинение абсурдом и примером злоупотребления властью со стороны Белого дома.