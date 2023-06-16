Минюст США сообщил, что предъявил обвинение подозреваемому в утечке секретных документов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Большое жюри присяжных официально обвинило военнослужащего Национальной гвардии ВВС США Джека Тейшейру по шести пунктам в умышленном хранении и передаче секретной информации, относящейся к национальной обороне, сообщает Минюст США.

"Член Национальной воздушной гвардии США (USANG), дислоцированной в Массачусетсе, был обвинен сегодня федеральным большим жюри в Бостоне в том, что он хранил и передавал секретную информацию о национальной обороне на платформе социальных сетей, начиная с 2022 года до его ареста в апреле", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Согласно документам обвинения, Тейшейра поступил на службу в сентябре 2019 года и с 2021 года имеет допуск к секретной информации.

Начиная примерно с января 2022 года, Тейшейра начал "умышленно, ненадлежащим образом и незаконно" хранить материалы.

"Тейшейра также разместил изображения секретных документов, на которых были стандартные грифы секретности (...), указывающие на то, что они содержали строго засекреченную правительственную информацию Соединенных Штатов, на платформе социальных сетей", - говорится в сообщении Минюста.

"Тейшейра обвиняется в том, что он делился информацией с пользователями платформы социальных сетей, которые, как он знал, не имели права ее получать. При этом он, как утверждается, нарушил законодательство США и поставил под угрозу нашу национальную безопасность", - приводятся слова генпрокурора США Меррика Гарланда.

Отмечается, что каждое обвинение в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет и штраф в размере до $250 тыс.