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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Прокуроры выступили против освобождения под залог обвиняемого в утечке документов Пентагона

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Обвиняемый в утечке секретных военных документов Джек Тейшейра представляет угрозу национальной безопасности и не должен быть освобожден под залог, говорится в заявлении прокуроров, поданном поздно вечером в среду в Окружной суд штата Массачусетса.

"Если бы обвиняемый был освобожден, он смог бы продолжить распространять секретную информацию и создать неприемлемый риск того, что он покинет Соединенные Штаты и найдет убежище у иностранного противника, чтобы избежать действия закона США", - цитирует заявление Bloomberg.

Гособвинители отметили, что Тейшейра пытался замести следы, уничтожив компьютерное оборудование и предупредив партнера по онлайн-играм удалить сообщения и не разговаривать со следователями.

В связи с этим, считают они, существует высокий риск побега обвиняемого.

Кроме того, в судебных материалах подчеркивается, что утечки могут нанести "исключительно серьезный ущерб национальной безопасности" США.

6 апреля газета The New York Times написала, что секретные документы Пентагона, касающиеся украинской армии, попали в социальные сети. Позже газета сообщила, что 7 апреля в открытом доступе оказалась новая партия секретных документов, в которых отражается политика США "от Украины до Ближнего Востока и Китая". Они, в частности, включают в себя "конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом".

По итогам расследования, которое продолжалось около недели, ФБР задержали 21-летнего американского военнослужащего подразделения ВВС Национальной гвардии США Тейшейру.

Позднее ему предъявили обвинения в нелегальном хранении и передаче информации Пентагона о национальной обороне, а также в несанкционированном изъятии и хранении секретных документов. Максимальным наказанием по первому пункту обвинения является десять лет тюремного заключения, по второму - пять. Минюст США запросил, чтобы Тейшейра до начала судебного разбирательства оставался под стражей.

Окружной суд штата Массачусетса назначил на 27 апреля предварительные слушания по делу.

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