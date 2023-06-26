ЕС ввел санкции против семи иранских чиновников и силовиков за жестокое подавление протестов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в понедельник о решении применить ограничительные меры еще к семи представителям Ирана, которых в Евросоюзе считают ответственными за серьезные нарушения прав человека.

В коммюнике Совета ЕС сообщается, что в новый санкционный список включены прокурор и заместитель судьи уголовного суда провинции Исфахан, которые несут ответственность за судебные процессы над казненными в мае 2023 года тремя участниками протестов.

Санкции вводятся против командующего силами КСИР (Корпуса стражей исламской революции) провинции Исфахан, который, согласно утверждениям ЕС, руководил карательными мерами против антиправительственных протестов.

Совет ЕС также наложил санкции на губернатора провинции Гилян, главу города Амоль и руководителей местных силовых структур, которых в Брюсселе обвиняют в произвольных задержаниях и убийствах многих людей в контексте общенациональных протестов 2022-2023 годов.

Всего в отношении Ирана ограничительные меры применяются к 223 физическим и 37 юридическим лицам, напоминают в ЕС.

Эти меры состоят из замораживания активов в ЕС, запрета на поездки в Европейский союз и запрета на предоставление средств или экономических ресурсов подсанкционным лицам. Также действует запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, и оборудования для мониторинга телекоммуникаций.

"Европейский союз и его государства-члены призывают иранские власти прекратить жестокое подавление мирных протестов, прекратить прибегать к произвольным задержаниям как средству подавления критических голосов и освободить всех несправедливо задержанных. Европейский союз призывает Иран прекратить практику вынесения и приведения в исполнение смертных приговоров протестующим, отменить вынесенные смертные приговоры, а также обеспечить надлежащую правовую процедуру для всех задержанных", - сказано в документе, опубликованном в Брюсселе.