Финляндия продлит ограничения на въезд в страну россиян

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Министерский комитет по внешней политике и политике безопасности Госсовета Финляндии и президент республики Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) рассмотрели на заседании во вторник ограничения на въезд россиян в страну и в шенгенскую зону через Финляндию.

"Президент и Министерский комитет по внешней политике и политике безопасности заявили, что поездки российских граждан все еще могут представлять угрозу для международных отношений Финляндии. Поэтому следует сохранить ограничения на несущественные поездки и ужесточить их во избежание злоупотреблений", - сообщил департамент правительственной связи.

29 сентября 2022 года Госсовет Финляндии принял решение относительно ограничения въезда российских туристов, которое можно обновить на основании нового рассмотрения вопроса.