Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Байден проведет 5 июля встречу с премьером Швеции

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден 5 июля проведет в Вашингтоне переговоры с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном, сообщает в субботу Белый дом.

"Президент Байден 5 июля в Белом доме примет премьера Швеции Кристерссона, чтобы укрепить отношения США со Швецией", - говорится в пресс-релизе администрации США.

Отмечается, что лидеры обсудят сотрудничество двух стран в сфере безопасности, а также - стремление Швеции присоединиться к НАТО. Также они обменяются мнениями о ситуации на Украине и по теме отношений с КНР.

На данный момент все страны НАТО, кроме Венгрии и Турции ратифицировали вступление Швеции в НАТО. Наиболее серьезные проблемы на пути Стокгольма в альянс возникли в случае с Анкарой. Турецкая сторона обвиняет Швецию в недостаточно активной борьбе против курдских формирований, которых Анкара считает террористическими. Кроме того, у властей Турции в последние месяцы возникли претензии к тому, как в Швеции относятся к исламу. Данная тема стала особенно актуальной после случаев публичного сожжения Корана в городах Швеции. При этом шведские власти выдавали разрешение на проведение подобных акций.

США Джо Байден Швеция Ульф Кристерссон НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с телескопом Euclid для изучения темной материи

В Белоруссии расширили основания для запрета иностранных СМИ

Макрон отложил визит в Германию из-за беспорядков во Франции

Макрон отложил визит в Германию из-за беспорядков во Франции

В ЕС осудили сожжение Корана в Швеции

В ЕС осудили сожжение Корана в Швеции

Россия возобновила прямое авиасообщение с Кубой

Россия возобновила прямое авиасообщение с Кубой

Взрыв произошел на химическом заводе в Китае

Кишиневский аэропорт возобновил работу после инцидента с убийством пограничников

Убийца пограничников в аэропорту Кишинева ранее участвовал в похищении банкира в Душанбе

Во Франции ночью задержали почти тысячу участников беспорядков

Во Франции ночью задержали почти тысячу участников беспорядков

Что случилось этой ночью: суббота, 1 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });