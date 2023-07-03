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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Глава Минфина США на этой неделе нанесет визит в Китай

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Министр финансов США Джанет Йеллен с 6 по 9 июля посетит Китай, где встретится с высокопоставленными должностными лицами.

Йеллен обсудит "вопросы ответственного управления нашими отношениями, прямого общения по проблемным областям и совместной работы по решению глобальных проблем", говорится в сообщении американского Минфина.

Министерство напомнило, что Йеллен, выступая перед конгрессом в апреле, изложила принципы, которыми руководствуется Вашингтон при выстраивании экономических отношений с Пекином.

Так, по ее словам, Соединенные Штаты в первую очередь должны "стремиться обеспечить интересы своей национальной безопасности наряду с интересами своих союзников".

"Здоровые экономические отношения с Китаем, которые способствуют взаимовыгодному росту и инновациям и расширяют экономические возможности для американских рабочих и бизнеса" стоят для американских властей на втором месте, продолжила она.

В-третьих глава Минфина назвала "сотрудничество (с Китаем - ИФ) в решении неотложных глобальных проблем, таких, как изменение климата и долговой кризис".

СМИ обратили внимание на то, что Йеллен подчеркнула важность поддержания связей с КНР и отметила, что "разрыв отношений (между двумя странами - ИФ) был бы большой ошибкой". При этом она призвала Пекин прекратить нарушать права человека и отказаться "сомнительной торговой политики".

CNN, комментируя предстоящий визит, пишет, что, хотя незадолго до Йеллен Китай посещал госсекретарь Энтони Блинкен, никаких "значительных прорывов" в американо-китайских отношениях не ожидается.

В сообщении со ссылкой на источник в Минфине телеканал отмечает, что встреча Йеллен с председателем КНР Си Цзиньпином маловероятна.

Отношения США и КНР обострились после того, как в феврале 2023 года над американской территорией был сбит китайский аэростат. Дальнейшее охлаждение спровоцировала встреча в Соединенных Штатах спикера палаты представителей американского Конгресса Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

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Президент США Джо Байден заявлял, что в результате июньского визита Блинкена в Китай удалось добиться некоторого прогресса в отношениях Вашингтона и Пекина.

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