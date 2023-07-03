Глава МАГАТЭ заявил о подключении Запорожской АЭС к резервной ЛЭП

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Запорожскую АЭС повторно подключили к резервной линии электропередач 1 июля, однако ситуация с энергоснабжением остается хрупкой и неустойчивой, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Его слова опубликованы на сайте организации.

"Несмотря на то, что повторное подключение к резервной линии электропередач является положительным фактором, ситуация с внешним электроснабжением остается уязвимой, и это указывает на ненадежную ситуацию с ядерной безопасностью", - отметил он.

По его словам, подключение к единственной оставшейся линии электропередачи было прервано 1 марта и восстановлено вечером 1 июля. Работы по восстановлению линии электропередач были затруднены из-за сложной ситуации с безопасностью.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Два энергоблока в ремонте, три находятся в холодном режиме, один, пятый, в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и сейчас находятся в собственности России. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

С 1 сентября прошлого года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются.