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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Система ПВО "Железный купол" перехватила пять ракет, выпущенных из сектора Газа по Израилю

Система ПВО "Железный купол" перехватила пять ракет, выпущенных из сектора Газа по Израилю
Фото: Saeed Qaq/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Пять ракет запущено рано утром в среду из сектора Газа по южному Израилю, сообщают израильские СМИ со ссылкой на военных.

Армия обороны Израиля заявила, что все ракеты, которые привели к срабатыванию сирен тревоги в городе Сдерот и других близлежащих городах, были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол".

По данным муниципалитета Сдерота, в жилой дом в городе попала шрапнель от одной из ракет. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ракетный обстрел был нанесен, когда израильские военные ушли из Дженина после проведения там масштабной антитеррористической операции, длившейся 44 часа.

Палестинское военизированное движение "Исламский джихад" назвало израильскую операцию резней и пообещало ответить на нее.

Между тем в ночь на вторник Палестинская национальная администрация приняла решение прекратить все контакты с властями Израиля и не возобновлять координацию между палестинскими и израильскими службами безопасности.

Израиль сектор Газа
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