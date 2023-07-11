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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

ЦИК Узбекистана представил окончательные результаты президентских выборов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - По итогам подсчета всех бюллетеней на президентских выборах действующий глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев получил 87,05% голосов, сообщил Центризбирком Узбекистана.

"Принято постановление об избрании Шавката Миромоновича Мирзиеева на должность президента Республики Узбекистан 87,05 процентами голосов избирателей, принявших участие в выборах", - говорится в сообщении.

Выборы прошли 9 июля. По данным ЦИК, явка составила 79,8%, или 15,6 миллиона избирателей. 10 июля комиссия сообщала, что, по предварительным данным, Мирзиеев набирал 87,5%. На выборах в 2021 году Мирзиеев получил 80,31% голосов при явке 80,04%.

Наблюдатели от российского ЦИК не заметили нарушений на выборах в Узбекистане. Досрочные президентские выборы были хорошо подготовлены, но прошли в недостаточной конкуренции, заявила глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Урсула Гачек. По ее словам, на выборах не было наблюдателей со стороны гражданских активистов, а были только наблюдатели от партий. Также наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ на некоторых участках отмечали нарушение тайны голосования, признаки вброса бюллетеней и признаки того, что в некоторых случаях были одинаковые подписи за получение бюллетеней.

Выборы 9 июля были досрочными, Мирзиеев объявил об их проведении после изменения Конституции страны. В частности, в результате этих изменений президентский срок был увеличен с пяти до семи лет.

Действующий президент пошел на выборы от Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеп). Его кандидатуру также поддержала Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение").

Народно-демократическая партия выдвинула своего лидера Улугбека Иноятова, Экологическая партия - председателя Абдушукура Хамзаева, Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") - первого зампреда Верховного суда Узбекистана Робахон Махмудову. Соперники Мирзиеева набрали по 3-4% голосов.

БДИПЧ ОБСЕ Узбекистан Центризбирком Шавкат Мирзиеев
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