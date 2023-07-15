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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Глава Евросовета назвал очень плодотворной встречу с Алиевым и Пашиняном

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Глава Евросовета Шарль Мишель назвал плодотворной прошедшую в Брюсселе трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

"Сегодняшняя встреча была очень плодотворной", - сказал он, выступая с заявлением для прессы по ее итогам.

По его словам, в ходе встречи главы двух стран в очередной раз подтвердили приверженность Алматинской декларации 1991 года, а также территориальной целостности и суверенитету.

"Мы только закончили шестую встречу. Она была очень плодотворная. Мы проходим через очень важный период в наших усилиях", - отметил Мишель.

Он сообщил, что пригласил лидеров двух стран встретиться в таком же формате еще раз - уже "после лета".

Евросовет Шарль Мишель Азербайджан Ильхам Алиев Армения Никол Пашинян
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