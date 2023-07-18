Что произошло за день: вторник, 18 июля

Заявление Минобороны РФ об "ударе возмездия", переговоры глав МИД России и Турции по "зерновой сделке", ливень в Москве

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ заявило об "ударе возмездия" по объектам ВСУ в Одессе и Николаеве. Групповой удар был нанесен по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также по месту их изготовления в районе Одессы, сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

- Утром во вторник российские военные сообщили о перехвате 28 украинских дронов, летевших на Крым. Семнадцать беспилотников были уничтожены средствами ПВО, еще одиннадцать подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, заявило Минобороны РФ.

- В Думу внесен законопроект о реальных сроках за пропаганду идеологии экстремизма - до пяти лет лишения свободы. По словам председателя комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева, законопроект является реакцией, в частности, на пропаганду массовых убийств в учебных заведениях и детских садах.

- Минздрав РФ готов обсуждать идею проведения абортов только в государственных медучреждениях, исключив из процесса частные, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко на заседании Госдумы. Кроме того, как заявили "Интерфаксу" в Минздраве России, препараты для прерывания беременности могут быть включены в перечень предметно-количественного учета, и тогда должны применяться только по назначению и под наблюдением врача в стационаре.

- Стоимость ремонта Крымского моста после атаки оценивается в 1-1,3 млрд рублей, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

- Госдума в третьем чтении приняла закон, увеличивающий для ряда категорий граждан предельный возраст пребывания в запасе Вооруженных сил РФ.

- Главы МИД РФ и Турции обсудили альтернативы "зерновой сделке". Сергей Лавров и Хакан Фидан рассмотрели варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

- Суд в Москве приговорил к 10 годам экс-министра культуры Крыма за взятку в 25 млн руб. Вера (Арина) Новосельская признана виновной в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Она была задержана и арестована в ноябре 2021 года.

- Мощный ливень прошел в Москве во вторник. Днем в отдельных районах менее чем за час выпало свыше четверти нормы осадков. Ливень привел к затоплению улиц, повалило несколько десятков деревьев, была остановлена работа колеса обозрения на ВДНХ. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что к полудню среды интенсивность осадков уменьшится.